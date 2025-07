Napoli-Brest, cresce l'attesa a Castel di Sangro: sold-out in appena un'ora

I 7.200 posti disponibili allo Stadio Patini per l’amichevole tra il Napoli e il Brest, primo test dei campioni d'Italia nel ritiro a Castel di Sangro in programma il 3 agosto alle ore 19, sono andati esauriti in appena un’ora. Sarà sold-out quindi l'impianto abruzzese che ospiterà per la prima delle tre amichevoli che attendono gli azzurri. Le altre due vedranno il Napoli affontare il Girona il 9 agosto e l'Olympiakos il 14 agosto, entrambe alle ore 20.

Un segnale chiaro dell’entusiasmo dei tifosi azzurri per la nuova stagione, nonostante il momento di transizione e i carichi di lavoro del ritiro precampionato. Grande attesa anche per vedere all’opera i nuovi acquisti di Antonio Conte e gli altri che probabilmente si aggiungeranno durante la seconda parte delle preprazione estiva in Abruzzo.