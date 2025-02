Lazio-Napoli, grande spinta all'Olimpico per il sogno Champions: il dato sugli spettatori

Saranno oltre 40mila le presenze all'Olimpico per la sfida col Napoli. Lo riferisce il Corriere dello Sport, sottolineando che si tratterà di una degna cornice di pubblico e che il dato continuerà a crescere anche oggi con l'obiettivo di toccare quota 45.000. A ieri sera, infatti, ai 29.036 abbonati si erano aggiunti oltre 11.000 tagliandi venduti, compresi quelli dei tifosi napoletani residenti nel Lazio (per quelli in Campania è stata vietata la vendita dei biglietti).

Del divieto di trasferta ai residenti in Campania ne ha parlato ieri in conferenza stampa il tecnico del Napoli Antonio Conte: "Lo trovo assurdo, capisco che ci sono delle regole, ma siamo a 8 trasferte consecutivi. Solo ai napoletani. Mi sembra assurdo, una cosa unica in Italia. Chiedo sempre equità, come in tutte le cose, equità di provvedimenti, altrimenti diamo gli schiaffi allo stesso anche se li meritano gli altri perché ha la nomea rispetto agli altri. E' assurdo andare in trasferta senza i nostri tifosi residenti a Napoli. I tifosi del Napoli ci seguono grazie a Dio ed i non residenti ci fanno sempre l'affetto che i ragazzi meritano, per fortuna il popolo napoletano è ovunque, ma è assurdo. Voglio equità, non colpiamo sempre gli stessi!".