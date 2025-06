Ufficiale Barcellona, riapre il Camp Nou dopo due anni: scelta la data

Il Barcellona ha ufficializzato il ritorno al nuovo Spotify Camp Nou: la riapertura è fissata per domenica 10 agosto 2025, in occasione del Trofeo Joan Gamper, con il Como di Fabregas favorito come avversario. Dopo oltre due anni di lavori, lo stadio accoglierà nuovamente i tifosi con una capienza temporanea di 60.000 spettatori.

I lavori non sono ancora completati: restano da ultimare il terzo anello, i settori VIP, la copertura (prevista per il 2026) e la riqualificazione dell’area circostante. L’annuncio segue la campagna “Torniamo a casa, vibriamo”, lanciata in città con suoni e immagini evocative della storia blaugrana, da Messi a Cruyff.