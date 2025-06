La clamorosa ipotesi per Osimhen: al Mondiale per club alla corte di Inzaghi

Osimhen, si riapre la pista Al-Hilal: possibile trasferimento imminente. Secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la trattativa tra Napoli e Al-Hilal per il nigeriano potrebbe riaccendersi in queste ore, con il club saudita è pronto a versare i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria per assicurarsi l’attaccante.

L’obiettivo dell’Al-Hilal è chiaro: avere Osimhen a disposizione già per la fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club. Come sottolinea il quotidiano, l’allenatore Simone Inzaghi "vorrebbe Victor in tempo per l’avventura americana al Mondiale per il Club". Se il club saudita dovesse qualificarsi agli ottavi di finale, avrebbe infattti la possibilità — tra il 27 giugno e il 3 luglio — di effettuare fino a sei modifiche alla lista dei convocati.