Prima pagina Gazzetta dello Sport: "A tutto Yildiz, la mia vita da Del Piero"

"A tutto Yildiz, la mia vita da Del Piero" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola con un'intervista a Kenan Yildiz. Il numero dieci della Juventus, impegnato al Mondiale per Club, scenderà in campo questa sera contro il Manchester City alle ore 21 italiane, in palio c'è il primato del girone.

"Essere leader della Juventus dà fiducia. Sogno di vincere tutto come Alessandro Del Piero" ha detto Yildiz, giurando amore eterno ai colori bianconeri. Nonostante la giovane età, Yildiz ha dimostrato personalità e maturità, conquistandosi un ruolo centrale sia nel club che nella Nazionale. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: Torino è casa, la maglia numero dieci è un onore e una responsabilità che vive con orgoglio.