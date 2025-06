Sky, Condò: "Se il Napoli aggiunge questi due acquisti si candida per la Champions"

Il Napoli è la squadra più attiva sul mercato. I campioni d'Italia si stanno rinforzando per la prossima stagione dove saranno impegnati anche sul fronte Champions League. Il giornalista Paolo Condò, ai microfoni di Sky Sport, non esclude proprio il sogno Champions per la squadra di Antonio Conte: "Se il Napoli aggiunge Noa Lang e Darwin Nunez diventa favorita in campionato e una contendente in Champions".

