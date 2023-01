Le quote di Napoli-Juventus: azzurri nettamente favoriti, si punta al gol di Osimhen

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Napoli e Juventus si sfidano domani sera nell'anticipo della 18/a giornata di Serie A e il big match, secondo gli esperti Sisal, vede la capolista favorita a 1,95 rispetto al 4,00 dei bianconeri mentre si scende fino a 3,50 per il pareggio. Il miglior attacco, quello di Spalletti, incrocia la miglior difesa: l'Under, a 1,75, si fa preferire leggermente all'Over, offerto a 1,95. I bianconeri stanno costruendo la loro rimonta grazie a vittorie di misura: così il quinto 0-1 di fila pagherebbe 11 volte la posta mentre lo stesso risultato esatto ma in favore di Osimhen e compagni è dato a 7,00.

Inoltre, una eventuale prima rete in carriera del bomber nigeriano contro la Juve, è offerta a 2,50. Allegri, in attesa di recuperare Vlahovic, si affida al grande ex, Arkadiusz Milik, e una rete del polacco è data a 4,00, mentre per Federico Chiesa un gol o un assist si giocano a 2,90. (ANSA).