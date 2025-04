Lukaku l'anti-Bologna: 5 gol in 5 gare contro i rossoblù. E' lui la chiave tattica

Dopo essere andato a segno, come all'andata, contro il Milan, Romelu Lukaku mette nel mirino il Bologna di Vincenzo Italiano.

In vista del Monday Night di domani tra Bologna e Napoli al Dall'Ara, La Repubblica in edicola oggi ricorda come Big Rom abbia già punito cinque volte i rossoblù in carriera. Ben 5 gol in 5 partite al Bologna con la maglia dell'Inter per il centravanti belga, che da allora non ha più affrontato i felsinei né con la Roma né col Napoli, all'andata ancora non era stato acquistato dal club azzurro.

"Lukaku avrà il compito di aiutare l'inserimento dei compagni, ma anche di sfruttare la profondità che il Bologna inevitabilmente concederà perché i rossoblù da sempre amano difendere con un pressing asfissiante nella metà campo avversaria. Lukaku può essere la chiave giusta per mandare in tilt il meccanismo rossoblù".