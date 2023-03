Media spettatori, il Bari dei De Laurentiis vola: San Nicola nella Top10 delle seconde leghe europee

Il "San Nicola" si conferma l'impianto più frequentato della Cadetteria precedendo il 'Marassi' di Genova

TuttoNapoli.net

© foto di Ivan Cardia

Come riferiscono i canali ufficiali del Bari, riprendendo dati statistici di stadiapostcards.com e transfermarkt.it, con la media di 25.062 spettatori, il "San Nicola" si conferma l'impianto più frequentato della Cadetteria precedendo il 'Marassi' di Genova (368.308 totali, 24.554 di media, con una quota abbonati di 20.239 a fronte dei 7.651 abbonamenti sottoscritti dai supporter pugliesi); più distaccati il 'Barbera' di Palermo (291.589 totali) e l'"Unipol Domus" di Cagliari (194.638 totale dopo 15 gare interne dei sardi). Anche il record stagionale di Serie B, ben 48.877 spettatori (7° miglior risultato assoluto italiano in stagione), è stato centrato dall'impianto di via Torrebella il giorno di Santo Stefano contro il Genoa e difficilmente potrà essere superato se non dallo stesso "San Nicola" (la massima capienza del 'Marassi' è attualmente di circa 37.000 posti a sedere).