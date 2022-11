Napoletani e argentini omaggiano Diego: torciata notturna e cori all’esterno del Maradona

Non solo tantissimi tifosi partenopei, presenti anche diversi argentini che stanno omaggiando il Pibe de Oro con cori e fumogeni.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel giorno del secondo anniversario dalla scomparsa del Pibe de Oro, continuano le testimonianze d’affetto e amore dei tifosi azzurri nei confronti di Diego Armando Maradona. In questi minuti - racconta Sky Sport - è in corso una torciata notturna all'esterno dello stadio di Fuorigrotta che porta il suo nome. Non solo tantissimi tifosi partenopei, presenti anche diversi argentini che stanno omaggiando il Pibe de Oro con cori e fumogeni. Anche Diego Maradona Junior sta partecipando al tributo in onore del padre.