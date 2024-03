Napoli-Atalanta, in 50mila al Maradona. Non si esclude iniziativa per Juan Jesus

Sta terminando la disponibilità anche per quanto gli anelli inferiori e i Distinti.

Ritorna l'entusiasmo in casa Napoli. L'arrivo in panchina di Francesco Calzona ha dato una scossa all'ambiente con la squadra che è imbattuta in campionato. I campioni d'Italia infatti hano raccolto 9 punti in cinque partite con il successo contro la Juventus che ha portato fiducia nel gruppo. Gli azzurri hanno 45 punti in classifica con un settimo posto conquistato a -2 dall’Atalanta, che deve recuperare la gara contro la Fiorentina.

Maradona tutto esaurito. E il pubblico risponde presente. Alla ripresa del campionato, i partenopei ospiteranno fra le mura amiche la Dea allenata da Gian Piero Gasperini, un'occasione importante per riaprire il discorso europeo. Procede a gonfie vele la prevendita dei tagliandi per il "Maradona", riporta l'edizione napoletana de La Repubblica, con 50mila biglietti già staccati. Sta terminando la disponibilità anche per quanto gli anelli inferiori e i Distinti. Vicine al sold out anche la Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo.

Sostegno a Juan Jesus. E non è escluso anche un'azione di sostegno per Juan Jesus, si legge sul quotidiano. Per il momento non c'è nessuna iniziativa programmata ma non è escluso una manifestazione di vicinanza al difensore azzurro protagonista della vicenda con Francesco Acerbi nel match che ha preceduto la pausa per le Nazionali.