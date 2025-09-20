Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte studia un turnover, possibili 5 cambi

vedi letture

Posticipo del lunedì per il Napoli di Antonio Conte che, dopo l'impegnativo match di Champions League contro il Manchester City, dovrà affrontare il Pisa in casa il 22 settembre alle 20:45. La trasferta dell'Etihad ha portato via molte energie, dunque il tecnico azzurro è orientato ad un turnover per la sfida del Maradona: la squadra di Alberto Gilardino, neopromossa, pur avendo ottenuto solo un punto sin qui è un avversario ostico; infatti ha pareggiato con l'Atalanta e perso solo di misura contro Roma e Udinese. Dunque, servirà una prova incisiva per andare avanti con altri tre punti in campionato e mettersi alle spalle il ko in Champions.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte potrebbe cambiare una buona parte dell'undici che ha già giocato in Champions e contro la Fiorentina. Tra i pali si va verso il rientro di Meret, in difesa insieme a Di Lorenzo e Beukema si candidano Juan Jesus e Olivera; dunque possibile turno di riposo per Buongiorno e Spinazzola, così come per Lobotka in mediana con Gilmour che si candida da titolare. A centrocampo ancora Politano e McTominay esterni con Anguissa e De Bruyne in mezzo, mentre davanti Lucca è in vantaggio su Hojlund.

Le ultime sul Pisa

Alberto Gilardino studia l'opzione doppia punta in un 3-4-1-2: potrebbe essere la volta di Nzola dal primo minuto accanto a Meister, con a supporto il trequartista Tramoni (in pole su Akinsamiro). Sulle corsie esterne nessun dubbio, giocano Tourè e Angori, al centro agiranno Marin e Aebischer. Il terzetto di difesa sarà guidato da Caracciolo, ai suoi lati Canestrelli e Bonfanti, in porta Semper. Da valutare le condizioni di Cuadrado, la cui convocazione è a rischio.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) lunedì 22settembre ore 20:45

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Meret-Milinkovic 55-45%, Juan Jesus-Buongiorno 60-40%, Olivera-Spinazzola 55-45%, Gilmour-Lobotka 60-40%, Lucca-Hojlund 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani

PISA (3-4-1-2) probabile formazione: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni; Nzola, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino

Ballottaggi: Tramoni-Akinsamiro 55-45%, Nzola-Moreo 60-40%

Indisponibili: Cuadrado

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net