Serie A, Napoli primo per duelli aerei vinti: Rrahmani domina la classifica individuale

Napoli, primato in Serie A per duelli aerei vinti: Rrahmani è il numero uno del campionato con 53

Il Napoli di Massimiliano Allegri si distingue in Serie A per una statistica che conferma la fisicità della formazione azzurra: i duelli aerei vinti. In questo avvio di campionato, infatti, la squadra partenopea guida la speciale classifica relativa ai contrasti aerei conquistati, con una media di 18,5 duelli vinti a partita. Un dato significativo, che evidenzia la capacità del Napoli di imporsi sui palloni alti, sia nelle situazioni difensive sia nei confronti fisici a centrocampo. La presenza di calciatori strutturati e particolarmente efficaci nel gioco aereo rappresenta una delle caratteristiche della formazione allenata da Allegri, che può contare su un'importante risorsa soprattutto nella gestione delle seconde palle e dei calci piazzati.

Napoli primo per duelli aerei vinti in Serie A: Rrahmani leader assoluto con 53 contrasti conquistati

A emergere nelle statistiche individuali è soprattutto Amir Rrahmani, autentico punto di riferimento della retroguardia azzurra. Il difensore kosovaro occupa infatti il primo posto nella classifica dei duelli aerei vinti in Serie A, con ben 53 contrasti conquistati in questo inizio di stagione. Un rendimento che testimonia la sua efficacia nel gioco aereo, favorita dalla capacità di leggere le traiettorie, scegliere il tempo dell'intervento e anticipare gli avversari. Il contributo di Rrahmani si rivela particolarmente prezioso nelle situazioni di pressione avversaria e nella difesa sui palloni inattivi.