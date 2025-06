Nations League, manita Spagna alla Francia: in finale sfiderà il Portogallo

Una semifinale dominata in lungo e in largo dalla Spagna per oltre un'ora di gioco, fin quando dei cali di tensione eccessivi hanno portato a subire quattro gol di troppo nella ripresa dalla Francia. Ma le Furie Rosse si aggiudicano il pass diretto per la finalissima di UEFA Nations League contro il Portogallo con il risultato di 5-4 alla MHP Arena di Stoccarda.

Dopo un avvio arrembante della Francia, la Roja colpisce due volte in tre minuti con Nico Williams e Merino. Nella ripresa, la Spagna dilaga: Yamal si procura e realizza un rigore, poi Pedri firma il 4-0. Mbappé prova a tenere in vita i Bleus con un penalty, ma Yamal segna ancora per il 5-1. La Francia reagisce tardi: una rete di Cherki, un autogol di Vivian e un gol di Kolo Muani portano il punteggio sul 5-4, ma non basta.