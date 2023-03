Non solo Retegui, l'Italia pensa ad un altro oriundo: è un 2006 del Velez

Non solo Mateo Retegui, l'Italia potrebbe presto naturalizzare un altro giocatore argentino.

Non solo Mateo Retegui, l'Italia potrebbe presto naturalizzare un altro giocatore argentino. Secondo quanto riportato da Sabado Velez infatti, l'Italia starebbe pensando al giovane Gianluca Prestianni, attaccante classe 2006 che gioca per il Velez. La Federazione Italiana starebbe provando a convincere la famiglia del ragazzo (che non ha ancora passaporto italiano ma dovrebbe ottenerlo entro un mese), punto fermo della nazionale argentina Under 17.