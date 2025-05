Foto Pedro, un gol all'Inter per entrare nel presepe napoletano: la statuina dedicata al laziale

Il laziale Pedro entra nel presepe napoletano: Marco Ferrigno gli ha dedicato una statuina tra gratitudine e scaramanzia per ringraziarlo per la rete insperata che ha regalato il 2-2 alla Lazio contro l'Inter e soprattutto è valso il mancato sorpasso in classifica dei nerazzurri ai danni della formazione di Antonio Conte.

Dopo la doppietta che ha fermato l’Inter, l’attaccante della Lazio diventa una statuina presepiale. Marco Ferrigno ha detto a Ottopagine.it: “Ha portato Napoli a un passo dal sogno, meritava un posto tra i nostri simboli”.