Ultim'ora Sky - Lobotka-Buongiorno, brutte notizie per Conte: recupero difficile per il Cagliari

Arrivano brutte notizie per Antonio Conte dall'infermeria: Alessandro Buongiorno e Stanislav Lobotka rischiano di saltare anche la sfida cruciale contro il Cagliari. Come riporta il giornalista Sky Massimo Ugolini, a Castel Volturno lo staff medico lavora non-stop per provare a recuperare i due pilastri per l'ultima sfida, ma il tempo è poco e i segnali non sono incoraggianti. Per cui la convocazione del difensore italiano e del centrocampista slovacco è da considerare in forte dubbio.

Così Antonio Conte in conferenza stampa post-Parma ha analizzato la situazione infortuni: "Da gennaio in poi abbiamo fatto una cosa di straordinario perchè abbiamo dovuto sempre gestire situazioni di emergenza. Manca Lobotka, è mancato Neres, Buongiorno quasi sempre fuori nel girone di ritorno... Avevamo trovato Juan Jesus che era il sostituto e si è fatto male e abbiamo dovuto adattare Olivera. Ma davvero stavamo raschiando il fondo dal barile eppure siamo là in classifica, riconoscerlo sarebbe onestà intellettuale. E' passato tutto per normale, i giocatori non c'erano e noi abbiamo sempre cercato di trovare la soluzione senza lamentarci. Noi non ci siamo lamentati mai, non ho voluto dare alibi, abbiamo sempre cercato la soluzione".