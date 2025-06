Ultim'ora Post-Spalletti, Rai: Ranieri in pole, interesse ricambiato! La Roma avalla il doppio incarico

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del post-Spalletti in Nazionale: “In pole Claudio Ranieri, c’è stato già un rapporto diretto tra la FIGC e l’allenatore. C’è stato anche un rapporto con chi ne cura da anni gli interessi contrattuali. Quindi l’interesse della Nazionale per Ranieri c’è ed è ricambiato.

Sappiamo anche di un colloquio telefonico che Ranieri avrebbe avuto con la proprietà giallorossa, che avellerebbe un eventuale Ranieri in Nazionale senza lasciarlo andare via dalla Roma. Avrebbe, quindi, il doppio incarico di ct e consulente della Roma. L’alternativa è Stefano Pioli, ma ad oggi la Federcalcio non si è fatta viva con nessuno dei suoi due rappresentanti”.