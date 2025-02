Premier, Lindstrom e Cajuste titolari: l'Everton vola, per l'Ipswich si complica la salvezza

Entrambi titolari oggi gli azzurri del Napoli in prestito in Premier League: 75 minuti per Jesper Lindstrom, 77 per Jens Lys Cajuste. Due gare però dall'esito completamente diverso: il danese con l'Everton vince 4-0 e si porta ora a +9 punti sulla zona rossa; lo svedese invece perde ancora con il suo Ipswich Town contro il Southampton. Per quest'ultimo si complica anche il discorso salvezza, infatti in caso di retrocessione non ci sarebbe l'obbligo di riscatto.

