Raddoppia ancora Osimhen! Sono 25 gol in Serie A e 30 in stagione!

Al 54' il Napoli raddoppia ancora con Osimhen!

Al 54' il Napoli raddoppia ancora con Osimhen! Dopo un'occasione di testa con ottima respinta di Skorupski, il nigeriano firma il raddoppio con un bel diagonale su assist di Bereszynski. Determinante in negativo il passaggio errato di Barrow ad inizio azione. E il gol numero 25 in campionato e 30esimo totale in stagione.