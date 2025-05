Radio Marte - A Lady De Bruyne non sono piaciute le case a Posillipo: il motivo

La trattativa tra Kevin De Bruyne e il Napoli è concreta, ma c'è un dettaglio che potrebbe pesare nella scelta finale: la casa. Come rivelato da Dario Sarnataro ai microfoni di Radio Marte, la moglie del fuoriclasse belga, durante una recente visita in città, non sarebbe rimasta soddisfatta degli appartamenti visionati a Posillipo.

Il club azzurro è interessato al centrocampista del Manchester City e i primi segnali sono incoraggianti, tanto che la famiglia ha già iniziato a esplorare il territorio. Tuttavia gli immobili visti finora (due appartamenti in zona Posillipo) non avrebbero convinto la signora De Bruyne, alla ricerca di una soluzione più grande, moderna e all’altezza degli standard a cui è abituata, ben diversi rispetto a ciò che può offrire il centro di Napoli.

Un collaboratore della famiglia potrebbe tornare in città nei prossimi giorni per valutare nuove opzioni. La casa, ovviamente, è solo uno dei tasselli del puzzle: restano da considerare anche l’offerta economica del Napoli e la concorrenza agguerrita di altri club.