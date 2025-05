Conte e la grande trappola dell'entusiasmo: questa la priorità del tecnico

Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport sulla grande preoccupazione del tecnico

Allenare la squadra non basta più ad Antonio Conte: il suo pensiero è ora rivolto anche a contenere l'incredibile entusiasmo che arriva dalla città. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport sulla grande preoccupazione del tecnico, che non vuole assolutamente cali di concentrazione in questo finale di campionato.

"Ora la vera sfida è tenere a bada l'entusiasmo e isolare lo spogliatoio del Napoli dalla febbre scudetto che sta infiammando la città. Il tecnico lo ha ribadito con forza ai suoi uomini: il traguardo è ancora lontano. Mancano tre partite, 270 minuti in cui tutto può ancora succedere. Per questo ha voluto richiamare alla memoria le sue esperienze passate: "Ho perso e vinto scudetti nelle ultime giornate di campionato" si legge sul quotidiano.