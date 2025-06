Prima pagina "Ranieri d'Italia": la Gazzetta dello Sport in prima pagina sul post Spalletti

Una domenica convulsa scuote la Nazionale: Luciano Spalletti saluterà l’Italia, ma solo dopo l’ultima panchina di questa sera contro la Moldovia, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A rendere pubblico l’addio è stato lo stesso Spalletti in conferenza stampa: “Gravina mi ha comunicato l’esonero”. Una chiusura improvvisa e clamorosa, che ha aperto immediatamente la caccia al prossimo commissario tecnico.

In pole ci sono due nomi: Claudio Ranieri e Stefano Pioli. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, la scelta è già fatta. Il quotidiano oggi titola senza mezzi termini: “Ranieri d’Italia”. Il tecnico romano, reduce dal saluto al Cagliari, potrebbe tornare protagonista sulla scena azzurra, affiancando l’impegno con la Roma in un doppio ruolo tra club e Nazionale. Un’ipotesi suggestiva, ma che non lo avrebbe ancora convinto del tutto.