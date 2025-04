Ultim'ora Rinviate tutte le partite di sabato, quando si gioca Inter-Roma? Gazzetta anticipa la data

La scomparsa di Papa Francesco sta rivoluzionando il calendario della Serie A e dopo i quattro rinvii delle gare di ieri, con le sfide che verranno recuperate domani, poco fa è stato annunciato anche il posticipo delle tre partite in programma per sabato. Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma non verranno disputate, come invece inizialmente previsto, il prossimo 26 aprile e in attesa di comunicati da parte della Lega Serie A si fanno le prime ipotesi sul ricollocamento delle tre gare.

A tal proposito, Gazzetta.it scrive: “Il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi saranno sospesi sabato in occasione dei funerali di Papa Francesco. Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma sono quindi rinviate, sicuramente a domenica Inter-Roma, mentre la gara dell'Olimpico dovrebbe slittare a lunedì. Si attende il comunicato della Lega Serie A che ufficializzi le decisioni”.