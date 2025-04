Ufficiale Inter-Roma rinviata: stop a tutte le partite di sabato per i funerali del Papa

"Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno". Lo fa sapere il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri di oggi. Rinviata dunque a data da destinarsi la gara Inter-Roma che era in programma alle ore 18 coi nerazzurri che avrebbero giocato tre giorni dopo il derby di domani contro il Milan per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.