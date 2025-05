Foto "San Pedro protettore di Napoli": volantino speciale per lo spagnolo

"San Pedro protettore di Napoli" è un volantino che appare al Maradona prima di Napoli-Cagliari. C'è la data, 18 maggio, dell'incredibile doppietta all'Inter, del finale show con i due segni X che di fatto permettono alla squadra di Conte di essere ancora in vetta al campionato a 90' dal termine. Fatale per la squadra di Inzaghi il rigore al 90esimo. Come per Orsolini, i tifosi del Napoli dicono grazie anche all'attaccante della Lazio, diventato un vero e proprio idolo tanto che la nota canzone di Raffaella Carrà è già un tormentone nello spogliatoio e per le vie della città.