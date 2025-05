Ufficiale Callejon si ritira salvando il Marbella all'ultima giornata: l'ex Napoli in lacrime

José Maria Callejon si ritira dal calcio salvando il Marbella. L'ex esterno del Napoli, nel giorno del suo addio e poco prima di appendere gli scarpini al chiodo è stato omaggiato dai tifosi presenti al Banus Football Center con dei cartoncini a raffigurare il '7', numero di maglia che da sempre indossa, in occasione nello scontro con l'Antequera per evitare la retrocessione.

Una vittoria per 2-0, con gol personale e standing ovation dedicata dall'intero pubblico presente e applausi fragorosi all'uscita dal campo all'87esimo minuto. Questo per infarcire e chiudere la stagione con 11 gol e 10 assist. Non è stato affatto facile raggiungere la permanenza in terza divisione spagnola, ma il destino del Marbella è finito tra le mani di Callejon, che si è congedato dal calcio nel migliore dei modi, siglando anche il record di 64 reti e superando una leggenda come Luis Suarez.

Mentre il Marbella teneva un occhio anche su Hercules-Sanluqueño e Yeclano-Intercity, incroci dal quale dipendeva parzialmente la salvezza. Degna di nota la reazione al gol di Callejon che ha aperto la strada al traguardo del Marbella: l'ex Napoli e Fiorentina ha festeggiato con lacrime di emozione e un pizzico di nostalgia anticipata per la chiusura di una vita dedicata al pallone. A 38 anni compiuti a febbraio non resta che scoprire quale sarà il prossimo capitolo.