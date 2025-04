Ufficiale Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 6 squalificati. Un turno a Italiano e Farris

vedi letture

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A in merito alle sei gare disputate della 33ª giornata di campionato andate in scena prima del blocco momentaneo alla competizione imposto a seguito della scomparsa di Papa Francesco.

AMMENDE - Sanzione da 4mila euro per il Lecce, da 3mila euro per l'Inter e da 1.500 per il Bologna.

CALCIATORI - Un turno di squalifica è stato comminato ad Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan dell'Inter, Medon Berisha e Nikola Krstovic del Lecce, Liberato Cacace dell'Empoli e Max Perrone del Como.

ALLENATORI - Una giornata di squalifica anche per il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, e il vice allenatore dell'Inter Massimiliano Farris a seguito del diverbio avvenuto fra i due in occasione della sfida di domenica al Dall'Ara.