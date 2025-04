Ufficiale Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due squalificati per il Napoli contro l'Empoli

Il Giudice Sportivo ha preso le seguenti decisioni, dopo la 31ª giornata di Serie A. In totale sono 6 i giocatori squalificati, tutti per una giornata di gara. Oltre a questi, stop per un turno anche per l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino che dovrà così seguire dalla panchina la prossima sfida che i viola giocheranno contro il Parma, gara in programma nella giornata di domenica 13 aprile alle ore 15. Queste le decisioni:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RICCI Samuele (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALMQVIST Pontus Skule Erik (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI LORENZO Giovanni (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FRENDRUP Morten Wetche (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KYRIAKOPOULOS Georgios (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAMBO ANGUISSA Andre Frank (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PALLADINO Raffaele (Fiorentina): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.