Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, Osimhen libera Nunez"

"Yildieci". Questo è il titolo principale della prima pagina del Corriere dello Sport, in riferimento alla crescente maturità di Kenan Yildiz. Dal Mondiale per Club altri segnali di forte crescita e ora il rinnovo. Il gioiello turco firmerà un contratto fino al 2030. Comolli insiste per David, in difesa spunta Laporte. E Tudor brilla all'esordio in America: 5-0 all'Al Ain. Protagonista Kolo Muani, che dice deciso: "Io resto alla Juve".

Spazio anche al mercato, con Napoli e Roma protagoniste delle ultime ore. Il titolo sugli azzurri è il seguente, riguardo alle mosse in entrata e in uscita per quanto riguarda l'attacco: "Osi libera Nunez". Sui giallorossi, invece, il quotidiano scrive sulla grande novità nella dirigenza: "Roma, ufficiale Massara".