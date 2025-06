Il vero motivo per cui Conte ha dato l'ok a Milinkovic-Savic

Perché Vanja Milinkovic-Savic è diventato prioritario per il Napoli sul mercato nonostante il rinnovo ormai prossimo di Meret? Il portiere serbo del Torino ha caratteristiche tecniche specifiche come si legge oggi sul Corriere dello Sport: "È uno specialista dal dischetto, sfrutta altezza, 202 centimetri, e personalità.

"Ha un impatto notevole all'interno delle partite e dell’area, non mancano errori ma col tempo è migliorato anche in continuità di rendimento. Da giovanissimo è stato per qualche mese al Manchester United. La Premier lo conosce, qualche club inglese lo segue, il Napoli lo sa. Per Conte è un'opzione valida, convincono le qualità tecniche, l'abilità nei rilanci, la precisione nella ricerca delle punte o gli esterni. Da giovane giocava a basket, poi ha fatto l'attaccante prima di diventare portiere poco prima dell'adolescenza. Il suo idolo era Ibrahimovic. Ecco perché ha spavalderia nel gioco da dietro. La palla non scotta mai".