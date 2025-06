Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Mondiale per Club ed Europei U19

In questo venerdì 20 giugno continuano gli Europei Under 19 ed il Mondiale per Club. Alle 18 il Benfica sfida Auckland City, mentre alle 21 torna in campo il Chelsea che se la vedrà con il Flamengo. Di seguito la programmazione in tv.

VENERDI’ 20 GIUGNO

18.00 Benfica-Auckland City (Mondiale per Club) - DAZN

19.00 Norvegia-Germania (Europei Under 19) - ONEFOOTBALL e UEFA.TV

19.00 Olanda-Inghilterra (Europei Under 19) - ONEFOOTBALL e UEFA.TV

21.00 Flamengo-Chelsea (Mondiale per Club) - DAZN e ITALIA 1