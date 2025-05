Serie A, stasera anche i premi individuali: McTominay favorito come MVP assoluto

A Manchester ancora lo rimpiangono, a Napoli si godono il loro Braveheart. All’impavido cuore dello scozzese Scott McTominay è bastato poco, per prendersi la Serie A, scrivono i colleghi di Tuttomercatoweb.com: si è capito sin dall’inizio, che sarebbe stato l’acquisto giusto. Quello che, con enormi differenze - di costo e di carriera pregressa - stato Kvaratskhelia per lo scudetto di Antonio Conte. A novanta minuti - più eventuale spareggio, ma tutti sono convinti non ci sarà - dal triplice fischio del campionato, lo scozzese è a quota 11 gol e 4 assist in 33 partite di Serie A disputate. Significa che, in titolare, ha preso parte a 15 reti: negli ultimi vent’anni, solo Hernanes alla Lazio ha fatto bene alla prima stagione in Italia.

Numeri da MVP. E infatti è il titolo che McTominay potrebbe - dovrebbe - centrare questa sera, se il Napoli vincerà il tricolore. Nelle terzine ufficializzate pochi giorni fa dalla Lega Serie A, il suo nome figura tra i migliori centrocampisti. Poi c’è il miglior giocatore in assoluto, che non può vincere un altro trofeo e per questo negli scorsi anni è sempre stato inserito fuori terzine. In questa stagione, la tradizione potrebbe rompersi e lo scozzese è il grande favorito per il premio, al primo colpo. Chi potrebbe toglierglielo? Lukaku - non inserito tra i migliori attaccanti - è l’alternativa in casa Napoli, se stasera firmasse lo scudetto avrebbe buone possibilità. Se invece il tricolore andasse a Milano il premio potrebbe finire nelle mani di Marcus Thuram.