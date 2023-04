Settore ospiti Juve-Napoli, biglietti in vendita: subito migliaia in fila virtuale e grossi disagi

Questa mattina è partita la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Napoli

Questa mattina è partita la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Napoli, match valido per la 31esima giornata di Serie A in programma domenica 23 aprile 2023 alle ore 20:45 allo stadio Juventus Stadium di Torino. La vendita è riservata ai possessori di fidelity card ed è possibile solo sul sito dei bianconeri. Dopo pochi minuti ci sono stati grossi disagi e s'è subito creata la coda virtuale con quasi 10mila in fila, in attesa del proprio turno per acquistare il biglietto.