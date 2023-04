UFFICIALE - Juventus-Napoli, da martedì in vendita biglietti Settore Ospiti: prezzo e modalità d’acquisto

Saranno in vendita, a partire da martedì 11 aprile 2023

Fonte: SSC Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno in vendita, a partire da martedì 11 aprile 2023, i biglietti per Juventus-Napoli, 31esima giornata di Serie A in programma domenica 23 aprile 2023 alle ore 20:45 allo stadio Juventus Stadium di Torino.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

- prezzo del tagliando: € 69,00 + commissioni web;

- inizio vendite martedì 11 aprile 2023 alle ore 10:00;

- termine vendite venerdì 22 aprile 2023 alle ore 19:00.

In attesa delle determinazioni dell'O.N.M.S., i biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati dai sottoscrittori di Tessera di Fidelizzazione del Napoli, esclusivamente sul sito Web della Juventus:, al seguente link: https://tickets.juventus.com/it/91207-juventus-s-s-c-napoli/sales-phase/