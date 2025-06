Sorpresa Demme, può tornare in Campania: contatti con un club di B

L’Avellino punta a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie B e ha messo gli occhi su Diego Demme, ex centrocampista del Napoli attualmente in forza all’Hertha Berlino.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono stati i primi contatti tra le parti e ora il club irpino sta valutando attentamente il profilo del classe 1991. Resta da definire l’intesa economica, sulla quale, però, non ci dovrebbero essere grossi ostacoli.