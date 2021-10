Spalletti ringrazia i tifosi all’esterno dello stadio: “Siete tanta roba. Difendete e volete bene ai giocatori"

Il Napoli è partito alla volta della Capitale dove domani se la vedrà contro la Roma. Prima della partenza, un gruppo di ultrà si è riunito all'esterno dello stadio Maradona per salutare e sostenere gli azzurri. Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, si è fermato qualche minuto con i tifosi e li ha ringraziati e salutati: "Grazie, la vostra vicinanza è molto importante per noi, ma quelli più importanti sono i calciatori. Bisogna difendere i calciatori, sono loro quelli importanti. Dobbiamo volere bene i calciatori e voi siete una forza aggiunta per noi, siete tanta roba per noi se ci state vicini. Grazie”.