Lucca è arrivato a Roma: adesso visite mediche a Villa Stuart con il Napoli

Lorenzo Lucca è a Roma: partito da Linate in mattinata, poco prima delle 13 è arrivato a Fiumicino e ora sosterrà a Villa Stuart le visite mediche con il Napoli. Tutti i dettagli sono stati forniti qualche minuto fa in diretta dagli esperti di mercato.

"Per Lucca al Napoli manca solo l'annuncio ufficiale. Oggi visite mediche a Roma. Poi raggiungerà direttamente Conte e i compagni in ritiro a Dimaro". Lo ha detto Matteo Moretto nel canale Youtube di Fabrizio Romano: "Prestito oneroso con obbligo di riscatto più bonus. Pacchetto completo da 40 milioni, ovvero 35 più bonus difficili per arrivare a 40. Lucca firmerà un contratto di sei anni fino al 2031". Lorenzo Lucca, 12 gol nell'ultimo campionato, 20 in Serie A in due anni a Udine, ha tante qualità.

