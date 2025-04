Prima pagina Tuttosport: "Kolo + Dusan, perché no? Milan, stop Paratici!"

"Kolo + Dusan, perché no?" scrive Tuttosport in apertura con l'intervista all'ex attaccante della Juventus Bobo Vieri. "Non esiste che non possano giocare assieme: la Juve avrebbe più possibilità di segnare, e si vince con i gol. Domani a Roma spero di vederne tanti. Tudor? Io non avrei cambiato, ma se lo hanno fatto vuol dire che era inevitabile. Ranieri? Lo farei firmare per tre anni..." le parole di Bobo.

Futuro Milan - "Il Milan fa dietrofront: stoppato Paratici": scrive il quotidiano sulle scelte dei rossoneri per il futuro. Tensione dopo l'intesa verbale: l'ex Juve sorpreso. Pesano squalifica e processo Prisma. Per il ruolo di ds risalgono Tare e D'Amico. Stasera intanto i rossoneri scenderanno in campo per affrontare la Fiorentina in un match delicato per le ambizioni europee.