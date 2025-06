Prima pagina Tuttosport: "Una Juve da Leoni. Schiaffo dal Como. Chivu ripiego Inter"

"Una Juve da Leoni". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulle mosse di mercato della Juventus. Il club bianconero infatti dovrà puntellare soprattutto la difesa in vista della nuova stagione e ha già in mente degli innesti all'altezza. Uno di questi è Giovanni Leoni, giovanissimo difensore di proprietà del Parma che piace parecchio alla Vecchia Signora. La valutazione fatta dal club emiliano è di circa 15 milioni di euro, anche se la Juventus dovrà fare i conti pure con la concorrenza del Milan.

La Juventus però sta cercando di muoversi anche sul fronte offensivo, dove nella nuova stagione cambieranno parecchie cose. I bianconeri infatti sembrano ad un passo da Jonathan David, attaccante in scadenza con il Lille e che potrebbe finalmente arrivare in Italia. Non è un mistero, infatti, che la Juventus sia sulle tracce del giocatore canadese ormai da diverso tempo.