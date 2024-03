GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI SUPERA IL PESCARA 2-1: AZZURRINI STACCANO L'ENTELLA AL 4° POSTO Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 2-1 nella 23esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 2-1 nella 23esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A ROMA, BUONE NOTIZIE DALLE NAZIONALI PER DE ROSSI: RECUPERATO UN BIG Romelu Lukaku scalpita e potrebbe partire titolare nella sfida che il Belgio giocherà domani sera contro l'Inghilterra. Il centravanti della Roma, reduce da un problema all'anca, secondo HLN nella giornata di oggi si è allenato... Romelu Lukaku scalpita e potrebbe partire titolare nella sfida che il Belgio giocherà domani sera contro l'Inghilterra. Il centravanti della Roma, reduce da un problema all'anca, secondo HLN nella giornata di oggi si è allenato...