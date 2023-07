UFFICIALE - Radio Kiss Kiss Napoli non sarà più radio ufficiale: "Parole ADL inaccettabili"

Radio Kiss Kiss Napoli non sarà più la radio ufficiale della SSC Napoli. Lo rende noto l'emittente con un comunicato mandato oggi in onda

Radio Kiss Kiss Napoli non sarà più la radio ufficiale della SSC Napoli. Lo rende noto l'emittente con un comunicato mandato oggi in onda: “Stigmatizziamo il contegno inaccettabile ed irriguardoso assunto nei nostri confronti. Ritenuto che tali condotte da parte del signor De Laurentiis sono, purtroppo, reiterate da anni e tristemente note, siamo obbligati, a tutela della nostra storia e della nostra dignità imprenditoriale, a prendere definitivamente le distanze da lui, non desiderando in alcun modo replicare alle sterili esternazioni rese.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sovraesposto, pur con estremo rammarico, comunichiamo che Radio Kiss Kiss Napoli non intende rinnovare il contratto per il titolo di radio ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli SpA, ma che, dati i nostri natali, i nostri cuori napoletani da sempre sintonizzati con la città, continueranno a battere forte per i tifosi e per la squadra. Forza Napoli”