VIDEO - Che gol di Ounahi! L'ex obiettivo azzurro si presenta così al Marsiglia

Esordio da incorniciare per Azzedine Ounahi con la maglia del Marsiglia. Il centrocampista marocchino, entrato al 74' della partita contro il Nantes, ha segnato la rete del definitivo 0-2 che proietta l'OM al secondo posto in Ligue 1. Ricordiamo che in questa sessione di mercato il giocatore sembrava vicino al Napoli, ma alla fine ha scelto Marsiglia spiegando così la motivazione nel corso della motivazione di ieri: "Ho preso questa decisione perchè la città mi ricorda casa mia, ritroverò un po’ di Marocco qui. La società ha avuto fiducia in me, ora dovrò ripagarla e mostrare le mie qualità alla squadra e ai tifosi".