TN in Podcast - Anche il catenaccio non fa più paura: l'analisi del 2-0 agevole sul Cagliari

Altra vittoria, altra gara dominata: il Napoli supera 2-0 il Cagliari di Mazzarri e conferma la crescita anche nelle partite chiuse. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato la prestazione degli azzurri, sia collettivamente che individualmente, sottolineando la crescita contro quei catenacci che negli anni scorsi creano sempre grossi problemi. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.