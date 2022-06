TN in Podcast - Da un inglese ad un norvegese? Focus sul possibile quarto centrale del Napoli

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha fatto un focus sul difensore norvegese.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è alla ricerca di un quarto centrale, a prescindere da come finirà la vicenda Koulibaly, colui il quale dovrà prendere il posto di Axel Tuanzebe in organico, di ritorno al Manchester United dopo un prestito tutt'altro che fortunato. Negli ultimi giorni il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Leo Ostigard, difensore norvegese in prestito dal Brighton al Genoa che si è messo in mostra in Serie A da gennaio fino al termine della stagione e ora tornato alla società di appartenenza.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha fatto un focus sul difensore norvegese. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.