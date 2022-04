TN in Podcast - Irrompe ADL: il blitz per Mertens, il primo colpo, le scuse e la fiducia a Spalletti

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha raccontato tutte le ultime in casa Napoli con l'arrivo del patron.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Ascolta l'audio

Il clamoroso k.o. di Empoli ha scatenato polemiche in casa Napoli e discussioni anche sul futuro di Luciano Spalletti. Ieri è stato il primo giorno di Aurelio De Laurentiis al seguito della squadra: prima a Castel Volturno, poi a casa di Dries Mertens, infine la cena distensiva a Pozzuoli. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha raccontato tutte le ultime in casa Napoli con l'arrivo del patron. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.