TN in Podcast - Juan Jesus il quarto centrale: Spalletti l'ha preferito a Maksimovic e Luperto

Il Napoli ha annunciato l'arrivo di Juan Jesus, svincolato, per completare in questo momento la difesa dal punto di vista numerica. In "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito e Arturo Minervini abbiamo analizzato il ruolo di quarto centrale che avrà il brasiliano e la possibile indicazione di Spalletti nella scelta, preferendolo a Maksimovic, svincolato ed in attesa del Napoli, e Luperto, ceduto in prestito all'Empoli.

