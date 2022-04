TN in Podcast - Lozano ai saluti? Perché può essere il momento giusto per dirsi addio

Hirving Lozano non ha mai convinto nella sua avventura napoletana, alle porte dell'estate potrebbe partire, ci sono diversi motivi

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hirving Lozano non ha mai convinto nella sua avventura napoletana, alle porte dell'estate potrebbe partire, ci sono diversi motivi per cui una cessione può andare in porto.

In "Tutto Napoli in Podcast" li scopriamo col nostro Fabio Tarantino tra cifre, statistiche e considerazioni sparse. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.