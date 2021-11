TN in Podcast - Maradona, lacrime e polemiche alla presentazione della statua

Quest’oggi si celebra un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Momenti di grande emozione questa mattina allo stadio di Fuorigrotta dove è stata presentata la statua realizzata in onore del Pibe de Oro. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha fatto il resoconto di oggi.

