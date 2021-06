TN in Podcast - Mertens smentisce l'addio: focus su ruolo e centralità con Spalletti

Altro che addio. Dries Mertens dal ritiro del Belgio ha smentito i rumors su una sua partenza ed in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo fatto il punto sul suo futuro. Antonio Gaito e Arturo Minervini hanno analizzato le difficoltà dell'ultima stagione e quello che potrà essere il suo ruolo nel Napoli di Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.